UDINESE-INTER CONFERENZA STAMPA SPALLETTI CHAMPIONS FUTURO ICARDI FORMAZIONE - È tempo di vigilia per l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti e, come di consueto, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida all'Udinese di Igor Tudor, in piena lotta per la salvezza, in programma domani alle 20.30 alla 'Dacia Arena'. Calciomercato.it segue le parole del tecnico toscano in tempo reale.

Ecco le sue parole a 'Inter TV': "La squadra è cambiata dal punto di vista del gioco e dello stare in campo, abbiamo un equilibrio maggiore e riusciamo a cambiare atteggiamento durante la partita. È un valore importante per stabilizzarsi in queste posizioni.

A quattro giornate dalla fine, incontrare una squadra in lotta per non retrocedere, ha lo stesso valore di uno scontro diretto per la Champions. Le motivazioni contano, è una partita complicata. L'Udinese di Tudor è una squadra che ti attacca, che riparte e ha nella testa la voglia di vincere sempre la partita. Non aspetta in difesa, pensano sempre ad andare a fare gol con le ripartenze veloci. La società, che conosco molto bene, sia l'allenatore hanno mostrato chiarezza d'intenti".

Queste, invece, le risposte ai cronisti in conferenza stampa: "Possono essere tutte decisive le partite, bisognerà anche capire cosa faranno i nostri avversari. Noi dobbiamo affrontare questa partita nella maniera giusta. Sarà una partita difficile, per classifica e obiettivo diventa fondamentale cercare di vincerla. Foto Icardi-Wanda Nara? Non so a cosa si riferisce di preciso, però quando è qui è sempre vestito nella maniera corretta e giusta. E questo interessa a me

