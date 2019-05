CALCIOMERCATO ROMA MANCINI ZANIOLO / Lo stage della Nazionale è stata l'occasione per Roberto Mancini di parlare da vicino con alcuni dei giovani più promettenti del nostro calcio. Tra questi, Nicolò Zaniolo.

Il talento dellaè esploso in questa stagione e sarà uno dei nomi più caldi di mercato. L'idea del Ct dell'Italia però in merito sembra piuttosto chiara. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Mancini avrebbe suggerito al giocatore di giocare con continuità in vista della prossima annata e di, di procedere a piccoli passi e di restare con i giallorossi, in un ambiente che si è dimostrato a lui congeniale.