DIRETTA LAZIO ATALANTA - La Lazio ospita l'Atalanta nel match clou della 35esima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia, la sfida mette di fronte i biancocelesti di Inzaghi che non hanno alternative al successo per restare in corsa per il quarto posto ed i nerazzurri di Gasperini che devono fare bottino pieno per continuare a cullare il sogno Champions.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89*; Napoli 70; Inter* 63; Atalanta 59; Roma 58; Torino* 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 48; SPAL* 42; Sassuolo 41; Cagliari e Fiorentina* 40; Bologna e Parma 37; Genoa 35; Udinese* 34; Empoli* 32; Frosinone 23; Chievo* 15

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui