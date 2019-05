DIRETTA EMPOLI FIORENTINA - L'Empoli affronta la Fiorentina nel lunch match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Un derby toscano molto delicato per gli azzurri di Andreazzoli, chiamati a vincere per tenere vive le speranze di salvezza. Ma i viola di Montella, mai vittorioso dal suo ritorno in panchina, vogliono invertire la rotta per non deludere ancora i propri tifosi.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Mirallas, Benassi, Edmilson, Veretout, Biraghi; Muriel, Simeone. All. Montella

CLASSIFICA: Juventus 89*; Napoli 70; Inter* 63; Atalanta 59; Roma 58; Torino* 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 48; SPAL* 42; Sassuolo 41; Cagliari e Fiorentina 40; Bologna e Parma 37; Genoa 35; Udinese* 34; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo* 15

*una partita in più

