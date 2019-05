Calciomercato Serie A, da Conte a Guardiola: ecco l'assist del governo

CALCIOMERCATO SERIE A CONTE GUARDIOLA / L'ingaggio di Antonio Conte o di Pep Guardiola potrebbe non essere più un sogno per la Serie A. Il governo italiano ha infatti varato il nuovo 'Decreto Crescita' (decreto legge n. 34 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile). Una misura che, come spiegato dal 'Sole 24Ore', permette condizioni di favore per i cosiddetti 'impatriati', vale a dire coloro che si trasferiscono in Italia dal 1° maggio non avendo risieduto nel nostro Paese negli ultimi 24 mesi. La tassazione sul lavoro dipendente, per costoro, sarà infatti soltanto del 30%. L'ingaggio di Conte, costerebbe dunque circa 12-13 milioni l'anno a fronte dei 20 milioni attuali.

Il discorso vale anche per lavoratori non italiani, per i quali l'aliquota per gli sportivi professionisti potrebbe essere particolarmente vantaggiosa. Non sembra più impossibile dunque immaginare l'arrivo in Serie A, a queste condizioni, di allenatori come Guardiola o giocatori come. Anche in considerazione della Legge di Stabilità 2017 che ha già favorito l'arrivo dialla, con le condizioni di favore del 'Decreto Crescita' che andrebbero ad aggiungersi al forfait di 100mila euro stabilito per i redditi maturati all'estero. Non è finita qui: il Decreto Crescita prevede condizioni ulteriormente favorevoli per le imprese del Sud Italia. Vale a dire che per una squadra come il, la tassazione sarebbe abbassata addirittura fino al 10%.