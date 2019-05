GENOA-ROMA DIRETTA CONFERENZA RANIERI LIVE TEMPO REALE CHAMPIONS CONTE FUTURO - Venerdì è tempo di conferenza stampa per Claudio Ranieri. L'allenatore della Roma, come di consueto, presenta la sfida di campionato contro il Genoa, valida per la trentacinquesima giornata di campionato e risponde alle domande dei giornalisti. Calciomercato.it ha seguito le parole del tecnico giallorosso in tempo reale.

"Mi aspetto una partita difficile, perché loro hanno battuto Lazio, Atalanta e Juventus. Noi dobbiamo essere super concentrati. Spero che Dzeko stia bene, ha avuto una piccola distorsione alla caviglia, vedremo come andranno i prossimi due allenamenti. Zaniolo è pronto, è un generoso, ma al primo anno non può avere sempre quella facilità di corsa. Ma la sua forza interiore e il fisico lo aiutano molto, è sempre pronto e disponibile. Mancano quattro partite alla fine, tutte difficili, e ho bisogno dei miei giocatori al 100%, così da avere più facilità di scelta. In questo momento, la cosa più importante è la Roma. Riuscire ad arrivare in Champions League sarebbe una vittoria per tutta la Roma, in tutte le componenti. Pellegrini è un giocatore che si sta formando, è giovane e dinamico.

Più gioca e più acquista consapevolezza, è un'ottima mezzala e mi offre diverse soluzioni.non è in secondo piano, per me è molto forte e lo ripeto. Ho letto le dichiarazioni del suo agente e le condivido, io scommetto su questo ragazzo, è valido".

FUTURO E CASILLAS - "Sono venuto qui per cercare, con l'aiuto dei tifosi, di aiutare la squadra. Questo è il mio obiettivo, tutto il resto non conta. Cerco solo di fare il massimo e spero solo che sia così fino in fondo. Poi, non sarà più compito mio. Penso solo ad allenare, sono sempre stato una persona leale e questo per me è importante. Posso pensare ad un 4-3-3, la squadra è stata costruita per questo, però possiamo giocare anche col trequartista. Tireremo le somme alla fine degli allenamenti. Ogni partita è importante, non posso pensare già al dopo Genoa. Infine, volevo fare un grande in bocca al lupo a Casillas. Spero che possa tornare in campo, ma anche se così non dovesse essere, gli auguro il meglio".

LAZIO - "Se domenica potrebbe favorire l'Atalanta per danneggiarci, come accadde nove anni fa nel famoso Lazio-Inter? A me non interessa - ha risposto Ranieri - ci pensa la Lega. Io penso solo ad allenare, posso dire che io sono sempre stato una persona leale. Nove anni fa si scansarono? Così fu".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui