CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO PSV EINDHOVEN / Uno dei primi obiettivi per il mercato del Napoli in estate rimane Hirving Lozano. Il messicano è stato da tempo identificato, con il benestare di Ancelotti, come il rinforzo ideale nella batteria di esterni degli azzurri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui