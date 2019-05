CALCIOMERCATO INTER ROMA CONTE / Inter e Roma sono ormai impegnate in duello per Antonio Conte. L'ex Ct della Nazionale è corteggiato in maniera serrata da entrambe e scioglierà le riserve entro una decina di giorni.

Numerosi i sondaggi effettuati dai giallorossi, con il suo ex vice Angeloche al 'Corriere dello Sport' ha spiegato: "Conte è intrigato dal progetto, anche se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League". L'Inter, sotto la spinta di, prova a recuperare. L'investimento però si annuncia importante, considerando l'ingaggio da percepire a Conte (lordi a stagione) e l'eventuale liquidazione pere il suo staff (di euro da spalmare in due anni). La campagna acquisti della prima stagione di Conte verrebbe effettuata in tono minore, con meno risorse da investire su un top player.