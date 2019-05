CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO ERIKSEN REAL MADRID / Dopo quello già previsto di Ramsey, la Juventus è decisa a mettere a segno un altro colpo top a centrocampo. Ai bianconeri piace sempre molto Isco, che potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione.

Come scrive il 'Corriere dello Sport', la chiave è, tornato nel mirino degli spagnoli. L'arrivo del danese al Bernabeu favorirebbe la partenza di Isco. Eriksen interessa anche alla Juventus, ma potrebbe risultare decisiva la valutazione differente dei due (per Eriksen servono almeno 100 milioni, 80 per Isco potrebbero bastare).