CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO CAMPOS / Non solo Gattuso a rischio addio. Alle prese con un finale di campionato palpitante, il Milan inizia a programmare i movimenti della prossima estate, che potrebbe segnare nuovi cambiamenti sul fronte dirigenziale. Come già anticipato da Calciomercato.it, infatti, anche la conferma del d.t. Leonardo è a rischio: a gennaio si verificarono frizioni con l'ad Gazidis per la campagna acquisti, mentre ora a tenere banco è il possibile fallimento dell'obiettivo Champions League, distante tre punti in classifica.

Dalla, inoltre, sarebbe già pronto il nome nuovo per i rossoneri:

Luis Campos del Lille è già stato seguito dalla Roma, ma, riporta la 'Gazzetta dello Sport', adesso è l'idea nuova del Milan, che ha apprezzato il suo lavoro svolto in Francia, dove ha scoperto talenti puri come Mbappé, Pepé o Mbamba. A favorire l'arrivo del nuovo dirigente potrebbero essere gli ottimi rapporti, sanciti anche da accordi finanziari, tra Elliot e Gerard Lopez, dirigente del club francese. L'estate si avvicina e il clima in casa rossonera si fa sempre più bollente.

