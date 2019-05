Juventus e Inter, rinnovo Mata: ultima offerta del Manchester United

JUVENTUS INTER MATA MANCHESTER UNITED / Novità sul fronte Mata in casa Juventus e Inter. Come riportato dal 'Manchester Evening News', il Manchester United avrebbe avanzato un'ultima offerta di rinnovo al fantasista spagnolo, che è in scadenza a giugno.

Contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione la proposta della dirigenza dei 'Red Devils', che sarebbe ottimista riguardo alla conclusione dell'affare. Paratici e Marotta restano alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.

