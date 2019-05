CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI MILAN CONTE / Al programma di Raffaella Carrà, "A raccontare comincia tu', Leonardo Bonucci è tornato a parlare del suo addio alla Juventus, dove è tornato l'estate scorsa, per trasferirsi al Milan: "Non ne potevo più e sentivo che mancava qualcosa - riporta 'sportmediaset' - Poi col passare del tempo ho capito che in quel momento la mia lucidità non era al cento per cento. Il litigio con Allegri? Noi venivamo dall'esperienza di Matteo - ha spiegato il centrale bianconero - è stato un anno intenso e ho vissuto delle cose contro di me.

Non ne potevo più e sentivo che mancava qualcosa. Poi ripeto: ho capito che non ero lucido al cento per cento. L'anno al Milan mi ha fatto crescere, poi ho avuto la fortuna di potere tornare. Offese sui social? Quello che mi è dispiaciuto è che a offendermi fossero soprattutto ragazzini di 12-14 anni - ha risposto - Se basta un trasferimento per questo, non oso immaginare cosa può succedere ai nostri figli fuori". Bonucci ha poi esaltato Antonio, eventuale candidato alla panchina della Juve qualora Allegri e Agnelli decidessero di separarsi: "E' stato fondamentale per la mia crescita e per diventare un giocatore internazionale. Il mister mi ha dato un modo nuovo di interpretare la partita".