ROMA MILAN SARRI CHELSEA / Maurizio Sarri fa chiarezza riguardo al proprio futuro. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Eintracht Francoforte-Chelsea, l'allenatore dei 'Blues' ha dichiarato: "Per quanto mi riguarda mi sento ancora l'allenatore del Chelsea anche per la prossima stagione. Io mi vedo ancora in Premier League, che come ho sempre detto è un campionato che mi intriga molto".

Gelate, dunque, lae soprattutto il Milan, che come raccontato da Calciomercato.it ha già sondato la disponibilità di Sarri per la prossima stagione

Sulla partita: "È un risultato che ci sta stretto. All'inizio abbiamo sbagliato l'approccio e abbiamo giocato per difendere lo 0-0, poi ci siamo svegliati e abbiamo disputato un'ottima gara fino all'85'. L'1-1 è un buon risultato, ma avremmo sicuramente mertitato di più. Al ritorno dovremo fare grande attenzione perché in contropiede sono pericolosissimi. Finale tutta londinese con l'Arsenal? Sinceramente non mi interessa, l'importante è andarci". Infine, il tecnico toscano ha fatto un primo bilancio della sua stagione in Inghilterra: "Ad un certo punto abbiamo avuto delle grandi difficoltà e siamo riusciti a rialzare la testa in un campionato difficile come la Premier. Sono contento dell'evoluzione dei ragazzi e di essere ancora qui a giocarci la finale di Europa League e il quarto posto in campionato".

