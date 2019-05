MILAN CALDARA INFORTUNIO/ Non c’è pace per il Milan e per Mattia Caldara.

Il giocatore ha lasciato oggi il centro sportivo di Milanello grazie al sostegno delle stampelle dopo un movimento innaturale del ginocchio . Gli accertamenti hanno evidenziato e confermato il peggio:, stagione finita e la prossima compromessa perché i mesi di stop saranno almeno 6. Secondo Sky il giocatore si trova già a Roma dove verrà sottoposto domani a intervento chirurgico a Villa Stuart.

