JUVENTUS INTER ERIKSEN / Daniel Levy fissa il prezzo di Christian Eriksen, fantasista del Tottenham accostato anche a Juventus e Inter.

Secondo quanto riportato da 'AS', il presidente degli 'Spurs' chiede oltre 100 milioni di euro per il fantasista danese. Il 27enne, che ha un contratto in scadenza nel 2020, è seguito con grande interesse anche dal Real Madrid. Bianconeri e nerazzurri sono avvertiti.

