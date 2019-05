REAL MADRID HAZARD / Rivoluzione in vista in casa Real Madrid, con il primo colpo estivo messo a segno da Florentino Perez che sarà Eden Hazard. Ne è sicuro 'Marca', che dà per certo il trasferimento ai 'Blancos' da parte del fuoriclasse belga.

Il quotidiano spagnolo parla di accordo già raggiunto tra club e giocatore, mentre resta da convincere il

Il 28enne ha un altro anno di contratto con i 'Blues', che chiedono ben 140 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra ritenuta piuttosto alta da Florentino Perez, che punterà proprio sulla scadenza di contratto a breve termine per abbassare le pretese della dirigenza inglese. L'operazione è comunque data per scontata: si prospettano mesi decisivi per il futuro di Eden Hazard.

