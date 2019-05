INTER ASAMOAH JUVENTUS / "Sono contento di quello che ho fatto quest'anno, forse potevo fare ancora di più ma in questo momento abbiamo un grande obiettivo da raggiungere che è la Champions League. Mancano ancora quattro partite e non sarà facile". Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Kwadwo Asamoah ha parlato così della sua prima stagione all'Inter.

Il terzino exindica la via ai suoi: "Ci è mancata un po' di cattiveria con le medio/piccole, il prossimo anno non dovremo commettere questo errore: solo così potremo diventare una squadra importante in Italia e in Europa".

Il ghanese ha poi presentato Udinese-Inter, prossimo impegno della squadra di Spalletti: "È sempre difficile giocare contro un'ex squadra, c'è un'emozione diversa. Non stanno attraversando un buon momento e proprio per questo cercheranno di partire subito forte, per cui dovremmo essere svegli e pronti fin dal primo minuto. Sappiamo che daranno tutto per provare a vincere".

