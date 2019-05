p>CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Nella giornata di oggi dal Portogallo è rimbalzata una voce di mercato che vedrebbe il Manchester United in forte pressing su Ruben Dias e Joao Felix, talenti del Benfica seguiti dai più importanti top club europei tra cui la Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Una notizia che sicuramente non è stata accolta positivamente dai sostenitori della 'Vecchia Signora', che sognano in grande in vista della prossima finestra estiva di mercato. La dirigenza bianconera sta cercando di fare leva sugli ottimi rapporti con Jorge Mendes per portare a Torino Joao Felix ma soprattutto su un alleato speciale come Cristiano Ronaldo. Ma le notizie che giungono dal Portogallo non sono positive: secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', il Benfica al momento non sembra aver alcuna intenzione di privarsi del classe 1999, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2023. La volontà del club lusitano è quella di trattenere il proprio gioiello per almeno un'altra stagione.

