BARCELLONA LIVERPOOL MESSI / La punizione capolavoro di Lionel Messi che ha rischiato di mandare giù il Camp Nou nell'andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Liverpool conclusa con il risultato di 3-0, ha fatto il giro del mondo. La 'Pulce' ha deciso, per quello che è stato il suo 600 gol siglato in carriera, di realizzare una rete che è entrata di diritto nella storia del calcio. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Non è la prima volta però che alcuni grandi gol passati alla storia siano macchiati da alcuni gesti che hanno scatenato l'ira delle tifoserie avversarie.

Basti pensare alla 'mano de dios' direplicata proprio dallo stesso Messi. Come riportato dall'Ansa, nelle ultime ore sta circolando in rete un video inedito in cui si vede il numero 10 del Barcellona rifilare un colpo al viso dicon la mano sinistra. L'episodio fa riferimento proprio al calcio di punizione assegnato in favore dei padroni di casa: l'arbitroha concesso la punizione a causa di un'ostruzione da parte del centrocampista brasiliano dinei confronti dell'argentino, impegnato in un uno-due conche però avrebbe cercato di farsi giustizia da solo. I tifosi del Liverpool hanno immediatamente chiesto la prova tv con annessa squalifica di Messi in vista della gara di ritorno in programma ad Anfield il 7 maggio. Video che è stato anche ripreso da giornali britannici come 'Mirror' e il 'The Sun'.