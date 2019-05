p>MILAN CALDARA / Non c'è tregua per Mattia: arrivato alconin estate nel maxi scambio con lache ha riportato a Torino, il difensore exè finito prima ai box per un problema muscolare poi per lacerazione del tendine d'achille che ha inciso notevolmente sul rendimento della sua prima stagione in rossonero. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dopo il rientro avvenuto in campo nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, come riportato da 'Sky Sport' Caldara è costetto nuovamente a fermarsi: il difensore ha lasciato Milanello in stampelle a causa di un problema al ginocchio accusato durante l'allenamento odierno. Sarà sottoposto ad esami che serviranno a capire l'entità del problema e i tempi di recupero.

