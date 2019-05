JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo in un'intervista rilasciata alla rivista 'Icon', supplemento de 'El Pais', ha assicurato i tifosi bianconeri di essersi adattato perfettamente alla sua nuova vita in Italia: ''La prima cosa che faccio quando arrivo in un nuovo club è essere me stesso, non essere di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Devi essere umile, imparare sempre perché non sai mai tutto. Se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti rendono migliore come atleta. Nella Juventus mi sono adattato perfettamente. Hanno visto che non sono un venditore di fumo. Una cosa è parlare e un'altra è fare.

Perché ho vinto cinque palline d'oro e cinque campionati?''.

Come gestire la pressione: "Ho sempre sentito su di me la pressione sin dalla tenera età. Quando sono arrivato a Madrid, ero il giocatore più costoso della storia. A Manchester, dopo aver vinto il mio primo pallone d'oro all'età di 23 anni, la gente stava già pensando: "Guarda, questo deve essere al top". Negli ultimi 10/12 anni, ho sempre avuto questa pressione extra ".

Segreti di spogliatoio e una nuova vita in futuro: "Nello spogliatoio della Juve, come succedeva in quello del Real Madrid, parliamo di normali cose da calcio. Futuro da allenatore? Non lo escludo''.

