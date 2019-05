CALCIOMERCATO NAPOLI ALMENDRA / Agustín Almendra è uno dei gioielli che il Boca Juniors potrebbe lasciar partire nella prossima sessione di calciomercato.

Diversi club europei sono sulle tracce del centrocampista classe 2000, che parteciperà al Mondiale under 20 in programma in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno, una vetrina che gli Xeneizes sperano di poter sfruttare per far lievitare il suo prezzo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club di Buenos Aires ha già deciso di ‘sacrificarlo’ e in estate è pronto a trattare sul prezzo: a gennaio scorso il Napoli si fece vivo insistentemente per le sue prestazioni, ma il sodalizio di Angelici non era ancora intenzionato a privarsene. Ora il quadro è cambiato. L’interesse dei partenopei resta vivo, anche se Giuntoli non considera l’affare una priorità: in questi mesi ci sono stati nuovi sondaggi con il Boca, ma non con l’entourage del calciatore, che non ha ancora ricevuto proposte dalla Serie A (anche Inter e Juventus, secondo diversi rumors, starebbe seguendo il ragazzo) e che resta in attesa di una chiamata.

Difficile, in ogni caso, che l’affare possa chiudersi prima del Mondiale: la sua clausola rescissoria vale 20 milioni di euro e, se in Polonia Almendra saprà farsi valere, la fila dei corteggiatori pronti a sborsarli potrebbe allungarsi vertiginosamente.

