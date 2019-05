p>MILAN BAKAYOKO / Dopo il ritardo di un'ora accomulato nella giornata di ieri che ha mandato su tutte le furie Rinocostringendo il tecnico rossonero ad optare per il ritiro punitivo in vista della sfida in programma tralunedì sera, Tiemouéha chiesto scusa ai propri compagni prima dell'inizio dell'allenamento. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dall'Ansa, il gesto è stato apprezzato dall'intero ambiente rossonero a partire dai compagni fino a Gattuso e ai vertici della società. L'intera squadra avrebbe inoltre compreso la possibilità di sfruttare questo ritiro per farsi forza e ricompattarsi in vista di questo finale di stagione in cui i rossoneri sono chiamati a centare il ritorno in Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui