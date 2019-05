p>CALCIOMERCATO NEYMAR REAL MADRID / Ilè pronto nuovamente a stravolgere la storia e a compiere l'ennesimo affare del secolo: Florentinoha messo nel mirino, ex stella dele ora in forza al Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ne è convinto Luis Figo, ex giocatore dei 'Blancos' e dell'Inter che, in un'intervista rilasciata a margine di un atto pubblico della UEFA, si è esposto in maniera abbastanza decisa sul futuro del brasiliano. Ecco le parole riportate da 'O Globo': "Posso dirvi che non ho dubbi sul fatto che il Real Madrid voglia Neymar e credo che almeno in termini di prestigio, questo per lui sarebbe sicuramente un cambio positivo. Ma Neymar ha 27 anni, non credo abbia bisogno di consigli. E' una decisione del tutto personale, ma se uno decide di cambiare è perché vuol farlo in meglio".

