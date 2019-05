p>CALCIOMERCATO BRESCIA DONATI / Dopo la promozione ottenuta e conquistata nella giornata di ieri contro l', ilè già al lavoro per allestire una campagna acquisti che permetti alla squadra lombarda di difendersi nella prossima stagione in Serie A. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Cellino avrebbe messo nel mirino Giulio Donati, terzino destro classe 1990 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e attualmente in forza al Mainz. Su di lui è vivo da tempo anche l'interesse della Lazio, ma il Brescia è pronto ad anticipare la concorrenza e riportare Donati in Italia.

