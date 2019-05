JUVENTUS TORINO MAZZARRI / Quello a cui è atteso il Torino di Walter Mazzarri non sarà un derby come gli altri: la squadra granata domani serà cercherà contro la Juventus di mantenere vivo il sogno chiamato 'Champions League'.

Il tecnico granata in conferenza stampa ha suonato la carica in vista del derby della Mole in programma domani sera all'Allianz Stadium: "Credo che i ragazzi ora siano un po’ più maturi e riescano a gestire l'euforia. Questo è il salto di qualità che mi aspetto. Domani giocheremo contro la prima in classifica ma il nostro destino dipende quasi totalmente da noi, con tutte le squadre di alta classifica siamo stati sempre alla pari. Ai ragazzi ho detto questo. Loro entreranno in campo cattivi perché il derby è il derby ma io non firmo mai per un pareggio. Anche se giochiamo con la prima in classifica, con la squadra che ha vinto vari scudetti di fila, io non sottoscriverei mai per un pareggio. Possiamo fare un’impresa. Belotti? E' in forma smagliante, le grandi partite lo esaltano: spero che domani possa fare una grande partita”.

