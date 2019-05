CINA LIPPI / A volte ritornano.

Dopo aver allenato la Nazionale cinese dal 2016 allo scorso gennaio, Marcelloè pronto a tornare su quella panchina lasciata vuota da Fabioche si è dimesso dopo appena soli due mesi di attività. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato da 'Sky Sport', l'annuncio ufficiale da parte della federazione cinese è atteso per i prossimi giorni ma ormai sembra tutto fatto. L'ex ct della Nazionale azzurra che si è laureata campione del mondo nel 2006 firmerà un nuovo contratto annuale con un eventuale prolungamento che sarà legato ai risultati conseguiti dalla squadra in ottica qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui