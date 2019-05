p>CALCIOMERCATO SPAL PETAGNA / 14 gol in campionato in 32 presenze con la maglia della: numeri importanti per Andreache a Ferrara ha trovato il giusto ambiente per rilanciarsi dopo la parentesi all. Alla squadra dimanca una sola vittoria per ottenere la permanenza artimtetica in Serie A con l'attaccante che sarà così riscattato per 12 milioni di euro come previsto dall'accordo siglato ad inizio stagione con la squadra bergamasca. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ma il futuro di Petagna potrebbe essere altrove: le prestazioni fornite dal centravanti classe 1995 hanno attirato l'interesse di diversi club europei, tra cui spicca il Besiktas. Secondo quanto riportato dal portale turco 'Fanatik', l'attaccante della Spal è seguito con particolare attenzione dalla dirigenza del club bianconero ma anche dall'Eintracht Francoforte e dal Leicester.

