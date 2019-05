p>XAVI BARCELLONA /, ex centrocampista dele della Nazionale spagnola oggi in forza all', ha annunciato con una lettera che si ritirerà dal calcio giocato ma ha rivelato di voler intraprendere una carriera da allenatore. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco la lettera di Xavi: "Questa sarà la mia ultima stagione da calciatore ma non vedo l'ora di vedere cosa mi riserva il futuro da allenatore. La mia filosofia riflette lo stile che abbiamo sviluppato per molti anni sotto l'influenza di Cruyff a La Masia. Nelle prossime quattro settimane mi allaccerò le scarpe per giocare le ultime partite di una gara indimenticabile che dura da 21 anni e mi ha portato in giro per il mondo. Vincere la Qatar League of Stars, l'unico titolo che mi mancava, è stato un finale perfetto per la mia carriera da giocatore in Qatar''.

