Milan, Tuchel furioso: torna di moda un vecchio obiettivo

MILAN PAREDES PSG / L'erroraccio che ha regalato il gol del 3-2 al Montpellier è solo l'ultimo commesso da Leandro Paredes nel corso dei suoi primi mesi al Psg.

Arrivato in Francia a gennaio per 47 milioni di euro tra parte fissa e bonus, l'ex centrocampista dellaè già finito sulla graticola e secondo la stampa franceselo avrebbe già bocciato nettamente. Nel mirino anche della critica, l'argentino può così tornare di moda in casa, soprattutto qualora il Psg dovesse prendere in considerazione una cessione in prestito per evitare sanguinose minusvalenze.