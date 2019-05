Psg, bomba Neymar: svelata la clausola rescissoria, che sconto

PSG NEYMAR CLAUSOLA / In questa travagliata stagione, Neymar ha fatto parlare di sé più per quanto fatto fuori dal campo che per quello visto sul rettangolo verde. L'attaccante brasiliano terminerà la sua seconda stagione al Psg senza aver alzato un trofeo internazionale e sotto il fuoco incrociato della critica.

Nonostante ciò, il club francese sembra intenzionato a resistere all'assalto delper l'ex Barça, ma nell'estate del 2020 non avrà più troppa voce in capitolo. Secondo 'Mundo Deportivo', infatti, dopo la terza stagione con la maglia del Psg (2019/20), si attiverà una, 52 milioni in meno rispetto alla cifra pagata al Barcellona nell'estate del 2017.