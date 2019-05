Classico appuntamento di Calciomercato.it riservato al Fantacalcio con i consigli per la trentacinquesima giornata di Serie A.

Riflettori puntati sui calciatori che giocheranno senza molti pensieri per la testa. Giocatori come Cancelo e Quagliarella, che con le loro squadre non hanno più niente da chiedere se non la 'gloria' personale. Ecco i consigli della nostra redazione per le vostre fantasquadre.