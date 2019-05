UDINESE-INTER DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE TUDOR SALVEZZA SPALLETTI ICARDI CHAMPIONS - Dopo il pareggio interno contro la Juventus nel turno precedente, l'Inter affronta l'Udinese per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Luciano Spalletti hanno tutta l'intezione di portare a casa i tre punti per chiudere definitivamente il discorso qualificazione alla prossima Champions League; di contro, però, gli uomini di Igor Tudor sono in piena lotta per la salvezza e hanno bisogno di un risultato positivo per tenere a debita distanza l'Empoli, al momento terzultimo in classifica.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Dacia Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-INTER

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Pussetto. All.Tudor

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89*; Napoli 70; Inter 62; Atalanta 59; Roma 58; Torino* 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 48; SPAL* 42; Sassuolo 41; Cagliari e Fiorentina 40; Bologna e Parma 37; Genoa 35; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo* 15

*una partita in più

