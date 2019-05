NAZIONALE ITALIA MANCINI KEAN ZANIOLO MESSI BALOTELLI / Lunga intervista concessa da Roberto Mancini a 'Tutti i Convocati'. Il 14 maggio del 2018 è stato nominato commissario tecnico degli azzurri. Pochi giorni e ci sarà il primo anniversario: "Sono arrivato in un momento difficile per la Nazionale, il più difficile degli ultimi 50 anni - ammette Mancini - Abbiamo pensato che dovevamo fare qualcosa di diverso, chiamare ragazzi giovani come Zaniolo che dopo la nostra chiamata è diventato titolare anche nella Roma. Euro2020 ancora da prendere, molto importanti le prossime due partite. Avremo un anno per migliorare e arrivare all'esordio degli Europei per vincerli. Dobbiamo migliorare sul fatto che creiamo molto ma concretizziamo poco. Dobbiamo mettere più a frutto la quantità di azioni che creiamo. Ho fatto tutte le Nazionali da calciatore e mi dispiace troppo non aver vinto in azzurro, mi piacerebbe vincere da allenatore".

ATTACCO AZZURRO - "Kean? E' giovane che deve imparare tante cose, oggi gioca sulla gioventù, fa delle cose che non deve fare, poi fa gol. Fisicamnte potrebbe diventare devastante, può diventare un grande attaccante.

? Lo conosco troppo bene. Aspetto che migliori non solo sotto l'aspetto dei gol, deve fare fatica, deve lavorare, deve cercare di prendere meno ammonizioni perchè ne prende troppe.? Deve stare tranquillo. Per le qualità che ha può fare molto di più. Alla sua età è l'età migliore per fare molto di più. Ci sono i momenti difficili ma passano, deve continuare a lavorare"

ZANIOLO - "Lo vedo mezz'ala, per quello è il suo ruolo. Ha tecnica, fantasia, tiro, può fare tutto. Ora vive un normale calo fisico, ma è un giocatore di grande prospettiva come lo sono Kean, Tonali e altri"

VIALLI - "Spero che Vialli torni a lavorare nel calcio, non so quante possibilità ci siano di rivederlo alla Samp. E' un ragazzo perbene ed è una figura che farebbe bene al nostro calcio"

CHAMPIONS - "Messi è a livello di Maradona. Rispetto ad una volta, quando i marcatori erano più arcigni, oggi è più facile. Ma Messi è di un altro pianeta. Pochettino? E' da 5 anni al Tottenham e non ha vinto niente con una squadra molto forte. In Italia avrebbero aspettato 5 anni? In Italia si esagera, non è mai facile vincere ragazzi"

SERIE A - "Atalanta grande stagione, Gasperini ha grandi meriti. Complimenti a Percassi per aver messo in piedi questo grande club".

