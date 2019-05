Inter, 25 milioni per il colpo in attacco

INTER FALCAO 25 MILIONI / Nonostante la riappacificazione e le dichiarazioni di Wanda Nara, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere comunque lontano da Milano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L', infatti, non esclude a priori una cessione dell'attaccante argentino, che piace ad, e continua a guardarsi attorno per cercare un eventuale rimpiazzo che sia in grado di far crescere ancora di più Lautaro. Tra i profili seguiti c'è anche quello di Radamelche, secondo 'Don Balon', ilha messo sul mercato al prezzo di 25 milioni di euro.