CALCIOMERCATO CAGLIARI BENEVENTO / Il Cagliari sta investendo tanto anche sul settore giovanile, lo dimostra il piazzamento della Primavera in zona play-off a quattro partite dalla fine. Il club sardo programma in vista della prossima stagione, alla ricerca di nuovi talenti da valorizzare all'interno del proprio vivaio come fatto con Lella, rinforzo pescato dal fallimento del Bari.

Al Cagliari piace un giovane talento del Benevento:, difensore centrale classe 2001 con il vizio del gol su punizione (ne ha realizzati 4 in 23 presenze tra campionato Primavera 2, Coppa Italia di categoria e Viareggio Cup). Pastina è seguito dal gruppo Vigorelli, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , circa un mese fa c'è stato un incontro tra i suoi agenti e il Cagliari, pronto a presentare un'offerta a fine stagione. Pastina è stimato così tanto dal vivaio rossoblù che, oltre all'inserimento nella Primavera, si pensa anche ad un prestito all'Olbia in serie C per farlo maturare in un campionato professionistico.