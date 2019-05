BARCELLONA LIVERPOOL MESSI VELOCITA' PUNIZIONE / Barcellona-Liverpool, semifinale di Champions League terminata con il risultata di 3-0, ha fatto stropicciare gli occhi a tutti gli appassionati di calcio. Un match con tantissime occasioni da gol, in cui a fare la differenza è stato ancora una volta LionelMessi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La sua fantastica punizione ha fatto ovviamente il giro del mondo: un vero missile terra-aria che si è insaccato all'incrocio. Per restare aggiornato con tutte le news legate alla Champions CLICCA QUI . Impossibile anche per uno dei portieri più forti al mondo, come, arrivarci. Il suo tiro, partito da 27 metri e 41 centimetri dalla porta, viaggiava a