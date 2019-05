Napoli, Palmiero e il sogno di nome Ancelotti

CALCIOMERCATO NAPOLI PALMIERO ANCELOTTI COSENZA - Con la maglia del Cosenza ha conquistato una promozione in Serie B e una salvezza tranquilla alla seconda stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Adesso, però, è tempo di pensare al futuro per il regista Luca, di proprietà del: "Sarebbe un sogno giocare con la maglia della propria città ed essere allenati da- le sue parole a 'CalcioNapoli24 Live' - Al momento resta un sogno, poi se ci dovesse esser l'opportunità la coglierei a volo. Per giocare nel Napoli devi essere un campione e quindi è ancora presto. Futuro? Non è una scelta solo mia, ma anche della società".