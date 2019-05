CALCIOMERCATO INTER CONTE ROMA PSG BUFFON MILAN - Antonio Conte è l'allenatore più cercato in Serie A. La Roma si sta muovendo da tempo per portare l'ex commissario tecnico dell'Italia nella Capitale, mentre si vocifera anche di un clamoroso ritorno alla Juventus in caso di addio con Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma, secondo 'Sport Mediaset', la società verso la qualepropenderebbe per la prossima stagione sarebbe l'di Beppe. Nel frattempo, però, grazie ai buoni uffici di Gigi, il trainer leccese si starebbe offrendo anche al, dove peròsarebbe in vantaggio per raccogliere l'eredità di. Quello che appare certo, comunque, è che non ci sarà derby tra Inter eper: per i rossoneri non rappresenta un'opzione per il post