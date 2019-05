CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO RISCATTO CHELSEA RAZZISMO - Il Milan non riscatterà Tiemoue Bakayoko: stando a quanto sostiene 'Sport Mediaset', il club rossonero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto (fissato a 35 milioni di euro) per il 24enne centrocampista, arrivato in estate in prestito dal Chelsea.

Il calciatore, dopo un inizio difficile, ha conquistato il tecnico, ma negli ultimi tempi è finito nel ciclone a causa della questionee, ieri, per il ritardo con cui si è presentato all'allenamento. Un evento che ha fatto andare su tutte le furie l'allenatore calabrese che ha deciso di portare in ritiro la squadra da oggi pomeriggio fino a lunedì sera, quando affronterà il Bologna a 'San Siro'. Dunque, a prescindere dalla qualificazione alla prossima edizione della, Bakayoko è destinato a lasciare lae il Milan alla fine della stagione in corso.