Sampdoria, Kownacki inserito in uno scambio: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO SAMPDORIA KOWNACKI - Lo scorso gennaio la Sampdoria ha ceduto Dawid Kownacki in prestito con diritto di riscatto (tenendosi il controriscatto, ndr) fissato a 12 milioni di euro al Fortuna Dusseldorf.

Il club tedesco sembra soddisfatto del suo rendimento e vorrebbe esercitare l'opzione di acquisto, ma per abbassare la parte cash, in Germania si è parlato della possibilità di inserire una contropartita tecnica nell'affare che sarebbe stata individuata in Kenan. Un'ipotesi che non trova conferme nelle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it : i blucerchiati non hanno intenzione di fare scambi né sconti ai teutonici per Kownacki, consapevoli del fatto che in caso di mancato riscatto del Fortuna Dusseldorf non mancherebbero altre pretendenti al bomber polacco.