JUVENTUS-TORINO CONFERENZA STAMPA ALLEGRI DIRETTA SERIE A DERBY RONALDO FORMAZIONE - È tempo di vigilia per l'allenatore Massimiliano Allegri. Domani alle 20.30 si giocherà il derby della Mole, Juventus-Torino, e il tecnico bianconero, come di consueto, incontra i giornalisti. Tanti i temi sul tavolo: Calciomercato.it segue le sue parole in tempo reale.

DIFESA - "Daniele Rugani non c'è perchè non era già al 100% con l'Inter però rientra Caceres e Barzagli sta bene. Domani giocheranno Chiellini e Bonucci in una difesa a 4"

FUTURO - "Dovremo incontrarci con il Presidente per pianificare e programmare il futuro con lucidità. Parlare di quello che è andato e cosa non è andato in questa stagione e programmare la prossima. La cosa più importante è l'idea del presidente. Voce Conte? Voi giornalisti scrivete quello che sentite, ogni anno è la stessa storia ma poi è 5 anni che sono qui. Quest'anno abbiamo un vantaggio, quello di programmare con un mese di anticipo la stagione.

Cosa serve? Le mie idee le dirò al presidente ma come ogni anno le cose andranno per il verso giusto per permettere alla Juve di poter vincere tutto"

ENTUSIASMO - "Ho le motivazioni ed è per questo che ho deciso di continuare. Quando a livello tecnico non sono convinto non riparto, è molto semplice..."

OCCASIONE PINSOGLIO - "La squadra si sta allenando bene, quindi sono convinto che domani faremo una bella partita. Domani sarà un grande derby contro un Torino che vorrà vincere per entrare in Champions League. Noi dobbiamo fare bene come nel secondo tempo di San Siro. Pinsoglio sicuramente gioca una partita. Se lo merita: è un professionista ed è un punto di riferimento nello spogliatoio. Ronaldo? omani per lui è un bello stimolo. E' un derby e ha l'obiettivo di vincere la classifica marcatori".

RAMSEY - "E' un ottimo acquisto, è un giocatore completo con grande gamba e tempi di inserimento"

TORINO - "Ha solidità e fisicità perciò dovremo fare una buona partita, ed essere bravi dal punto di vista tecnico"

