CALCIOMERCATO NAPOLI VAN DE BEEK INTER AJAX HATEBOER ATALANTA - Donny van de Beek continua a stupire. Il talento dell'Ajax, decisivo nell'andata della semifinale di Champions League contro il Tottenham, è accostato all'Inter, ma sarebbe il Paris Saint-Germain il club pronto a presentare un'offerta da 50 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Di un possibile interessamento anche del Napoli ha parlato l'agente del 22enne calciatore, Rob Witschge, a 'Radio Crc': "In questo momento, Donny van de Beek, vuole concentrarsi solo sull'Ajax e sul vincere.

ma è chiaro che dopo si discuterà del suo futuro. Ci sono pochi club che possono permetterselo; non confermo né smentisco un interessamento del Napoli. Tutti sanno chi è Ancelotti, sarebbe un piacere per van de Beek essere allenato da lui. Ma dopo la fine della Champions League e del campionato si parlerà del suo futuro". Tra gli assistiti dell'ex calciatore olandese c'è anche Hans, 25enne esterno destro dell'di: "È pronto per fare un passo in avanti nella sua carriera ed effettivamente ci sono club italiani e inglesi interessati a lui. Niente è impossibile, anzi noi ed Hateboer abbiamo voglia di discutere con il Napoli perchè lo riteniamo lo step giusto per la nostra crescita".