Napoli, l'annuncio: "Triplice accordo tra Allan e Psg"

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN - Fallito l'assalto a gennaio, il Paris Saint-Germain è pronto a tornare alla carica per Allan in estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quanto affermato dal giornalista transalpino Geoffroyalla trasmissione 'Late Football Club', sarebbe già stato trovato un accordo tra tre delle parti in causa: il giocatore, il suo agente ed il club francese. Manca quello con iled il presidentesulla cifra per il trasferimento: "Ma il Psg non potrà spendere molto: penso che non offriranno oltre i 40 milioni di euro ed i partenopei vorranno di più".