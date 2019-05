Roma, da Dzeko a Kluivert: il punto sugli infortunati

ROMA INFORTUNATI RANIERI DZEKO KLUIVERT SANTON DE ROSSI - Continua la marcia di avvicinamento della Roma al prossimo impegno di campionato. I giallorossi di Claudio Ranieri, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, faranno visita al Genoa di Claudio Prandelli alle prese con la lotta per la salvezza.

L'allenatore testaccino, però, dovrà fare i conti con i numerosi problemi fisici che affligono i suoi calciatori: le ultime notizie che arrivano da Trigoria segnalanoalle prese con un lavoro individuale per cercare di recuperare dai rispettivi infortuni. Da capire chi di questi potrà recuperare per le prossime partite, in primis quella di Genova di domenica prossima.

