Milan, nuovo derby con l'Inter: obiettivo Müller

CALCIOMERCATO MILAN INTER MULLER - Persi i due derby sul campo, il Milan vuole rifarsi sul terreno del calciomercato. Tanti sono i giocatori contesi all'Inter in vista della prossima sessione estiva. L'ultimo in ordine di tempo, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo teutonico 'Kicker', è quello di Thomas Müller, 29enne fantasista tedesco in grado di ricoprire tutti i ruoli dell'attacco.

Nonostante un contratto in scadenza soltanto nel 2021 con il, l'impressione è che sia intenzionato a provare un'esperienza all'estero, sfruttando anche la volontà dei campioni di Germania di rifondare la squadra in estate. In quasi 700 minuti passati in panchina tranon sono andati giù a Müller, ma i due club meneghini dovranno fare i conti con la concorrenza delle formazioni dellainglese.