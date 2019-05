EUROPA LEAGUE EINTRACHT CHELSEA ARSENAL VALENCIA / Chiusa la due giorni di Champions League con le vittorie di Ajax e Barcellona, tocca ora alle semifinali di Europa League: Eintracht Francoforte-ChelseaeArsenal-Valencia sono i due confronti che si giocheranno questa sera in Germania e Inghilterra. Le due inglesi partono con i favori del pronostico ma questa competizione ha già dimostrato che le sorprese sono all'ordine del giorno. Vista all'inizio quasi come un fastidio, l'Europa League arrivata a questo punto della stagione diventa l'appiglio cui aggrapparsi per salvare la stagione o renderla comunque all'insegna di un trionfo. A questo pensano Arsenal e Chelsea le grandi favorite arrivate alle semifinali: entrambe ancora in piena lotta in Premier League per un piazzamento Champions, potrebbero approdare alla competizione dalle grandi orecchie anche vincendo l'Europa League. Quello a cui puntano anche Valencia e Eintracht, anche loro in corsa per un piazzamento Champions nei rispettivi campionati. Ed allora Calciomercato.it vi offre una panoramica sulle semifinali di Europa League, Eintracht-Chelsea e Arsenal-Valencia: probabili formazioni, dove vedere le partite in tv e gli intrecci di calciomercato.

Eintracht-Chelsea, probabili formazioni e diretta tv

Si parte con la sfida del Chelsea di Sarri all'Eintracht Francoforte: i tedeschi sono arrivati alla semifinale battendo l'Inter agli ottavi e rimontando il Benfica ai quarti di finale. Un percorso decisamente più agevole per i 'Blues' che dopo la fase a gironi hanno affrontato squadre alla portata come Malmo, Dinamo Kiev e Slavia Praga. Nonostante le tante critiche ricevute in questi mesi, Sarri sta portando il Chelsea lì dove era atteso: un piazzamento Champions da blindare nelle ultime due giornate di campionato e in fondo all'Europa League: ora manca di suggellare l'annata con una vittoria in questo torneo che aprirebbe anche la porta ad una conferma di Sarri al Chelsea con il tecnico che è attualmente diviso dalla voglia di restare e quella di tornare in Italia. I londinesi dovranno fare a meno di Rudiger infortunato, con Higuain che partirà ancora dalla panchina, mentre i tedeschi dovranno fare i conti tra squalifiche e infortuni sulle assenze di Haller e Rebic: in avanti ci sarà il bomber Jovic, tra i più corteggiati sul mercato, a impensierire Kepa.

Probabili formazioni Eintracht-Chelsea:

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinterreger; Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic.

All: Hutter

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Loftus Cheek, Kovacic, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard

Eintracht Francoforte-Chelsea sarà visibile in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati e su TV8 in chiaro; possibile vedere la gara anche in streaming tramite Sky Go.

Arsenal-Valencia, probabili formazioni e diretta tv

Dopo aver eliminato il Napoli, l'Arsenal dello specialista di Europa League Emery va a caccia del pass per la finale: impresa tutt'altro che agevole visto che dall'altro lato ci sarà il Valencia, sesta forza del campionato spagnolo e ancora in corsa per arrivare ad un piazzamento Champions. I 'Gunners' dovranno rinunciare a Ramsey che ha chiuso anzitempo la stagione dicendo addio alla squadra londinese visto il già annunciato trasferimento alla Juventus. Gli spagnoli si presentano con un pizzico di Italia: Piccini sarà titolare nell'undici scelto da Marcelino.

Probabile formazione Arsenal-Valencia

Arsenal (4-3-1-2): Cech, Koscielny, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. All: Emery

Valencia (4-4-2): Neto, Piccini, Garay, Gabriel, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All: Marcelino Garcia Toral

Arsenal-Valencia potrà essere vista in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati; gara visibile anche in streaming tramite l'applicazione Sky Go.

Arsenal-Valencia ed Eintracht-Chelsea: che vetrina per il calciomercato!

Da una parte c'è Ozil, da tempo accostato all'Inter, ma che le ultimissime di calciomercato che puoi leggere cliccando qui danno più verso la conferma, dall'altra c'è Piccini che ambisce ad un ritorno in Italia ed è corteggiato dal Psg. Ma è soprattutto a Francoforte che ci saranno i probabili pezzi pregiati del calciomercato estivo, su tutti Luka Jovic: il 21enne attaccante serbo è stato appena riscattato dal club tedesco che già pregusta una grande plusvalenza. Dalle italiane Juventus e Inter al Real Madrid, tanti i grandi club che seguono il bomber che in stagione ha toccato quota 25 gol. Poi il Chelsea con il suo carico di uomini mercato: si parte da Sarri diviso tra la permanenza in Blues al ritorno in Italia, con Roma e Milan che lo tengono in considerazione. Poi Hazard e la sua voglia di Real Madrid che quest'anno dovrebbe essere soddisfatta. Poi tutto dipende dal blocco del mercato: confermato, sospeso o annullato? Da questo dipenderà il futuro, ad esempio di Gonzalo Higuain, o anche quello di Kovacic e Christensen: tutto in bilico, in attesa della decisione sul ricorso del club. Intanto c'è l'Europa League e un trofeo bistrattato che può salvare una stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui