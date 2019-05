Roma, agente Schick: "Ho visto la dirigenza, ecco cosa gli ho detto"

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK - Un'altra stagione negativa per Patrik Schick. Il centravanti ceco ha realizzato 3 gol in 22 presenze in Serie A e nessuno nelle sei apparizioni in Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come anticipato dalla nostra redazione, la Roma è disposta a cedere Schick anche a titolo definitivo in estate se dovesse arrivare una buona offerta dalla Spagna o dall'Inghilterra. Non pare dello stesso avviso il suo procuratore Pavelche ai microfoni di 'ibnes.cz' ha dichiarato che "sono stato in Italia la settimana scorsa ed ho incontrato la dirigenza. Patrik ha imparato molto in questi anni in Serie A e sono sicuro che la prossima stagione sarà quella decisiva per lui. Alla fine ha ancora 23 anni... Non gli consiglierei di cambiare squadra: vogliamo resta alla".