FANTACALCIO SERIE A 35A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Manca sempre di meno alla conclusione di un'altra entusiasmante stagione di Fantacalcio. Il 35esimo turno di Serie A si apre con il derby della Mole, la sfida fra Juventus e Torino vedrà i granata a caccia di punti d'oro per il sogno Champions League. Il sabato invece è per l'Inter di Spalletti, chiamata al match point per il terzo posto contro l'Udinese di Tudor. Nella giornata di domenica, le sfide si accendono: Genoa-Roma e Lazio-Atalanta promettono alla grande, così come Parma-Sampdoria. La sera tocca al Napoli ospitare il Cagliari mentre, nel monday night, il Milan cerca riscatto contro il Bologna. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 35a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 35a giornata

Juventus-Torino venerdì ore 20.30

⚡Hot: Can è l'uomo in più di Massimiliano Allegri. Ansaldi è una certezza, così come Joao Cancelo per il tecnico livornese

⛔Not: Aina non ci convince

⚽Sorpresa: Berenguer può mettere in difficoltà la fisicità dei difensori bianconeri

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Cuadrado, Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo. All. Allegri

Torino (3-4-1-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, N’Koulou; Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Baselli; Berenguer, Belotti. All. Mazzarri

ChievoVerona-SPAL sabato ore 18.00

⚡Hot: Continuate a scommettere su Vignato. Bene Lazzari

⛔Not: Rigoni non fa proprio al caso vostro

⚽Sorpresa: Semper ha mostrato qualche lampo di qualità

Chievo (4-4-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Jaroszynski; Kiyine, Rigoni, Hetemaj, Vignato; Meggiorini, Stepinski. All. Di Carlo

SPAL (3-5-2): Viviano; Felipe, Regini, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici

Udinese-Inter sabato ore 20.30

⚡Hot: Politano potrebbe risolvere una partita bloccata. De Paul è il faro della squadra di Tudor

⛔Not: Zeegelaar potrebbe andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Bonus da ex per Asamoah?

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Empoli-Fiorentina domenica ore 12.30

⚡Hot: Pajac è pronto a ripetersi dopo la rete di Bologna. Chiesa è in grande forma

⛔Not: Lafont non ci sta convincendo

⚽Sorpresa: Dragowski è pronto ad una piccola vendetta personale

Empoli (5-3-2): Dragowski; Veseli, Nikolaou, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas. All.

Montella

Lazio-Atalanta domenica ore 15.00

⚡Hot: Finchè gioca così, continuate a scegliere Felipe Caicedo. Puntate su Hateboer e Freuler

⛔Not: Bastos non fa per voi!

⚽Sorpresa: Ok rischiare Romulo

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Romulo; Caicedo; Immobile. All. Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez, Zapata. All. Gasperini

Parma-Sampdoria domenica ore 15.00

⚡Hot: Quagliarella vuole la classifica cannonieri! Kucka e Gervinho i gialloblu da schierare!

⛔Not: Audero non vive un periodo facile, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: La velocità di Di Marco può portare bonus pesanti

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, di Marco; Siligardi, Gervinho.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Sassuolo-Frosinone domenica ore 15.00

⚡Hot: Beardi e Pinamonti stanno bene, puntateci! Sensi può far la differenza

⛔Not: Sportiello può prenderne più di uno

⚽Sorpresa: Consigli per l'ennesimo rigore parato

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boga.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Masiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Genoa-Roma domenica ore 18.00

⚡Hot: El Shaarawy per il classico gol dell'ex! Panev e Kolarov, esperienza che non tradisce!

⛔Not: Gunter meglio lasciarlo fuori, può andare in bambola!

⚽Sorpresa: Nzonzi è in crescita e se ci scappasse persino il gol?

Genoa (5-3-2): Radu; Lazovic, Gunter, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Veloso, Mazzitelli; Pandev, Kouamé.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

Napoli-Cagliari domenica ore 20.30

⚡Hot: Younes è l'arma in più! Milik e Pavoletti per la sfida dei bomber

⛔Not: Pisacane è a serio rischio malus e non solo!

⚽Sorpresa: Barella è chiamato a sorprendere! Tanti gli occhi puntati su di lui!

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Younes; Mertens, Milik.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Faragò; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

Milan-Bologna lunedì ore 20.30

⚡Hot: Cutrone è l'unico a sputare ancora sangue! Fiducia alla classe di Paqueta e Orsolini

⛔Not: Rodriguez non porta bonus e può andare in confusione

⚽Sorpresa: Palacio sente aria di derby, potete schierarlo!

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

