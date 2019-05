Porto, paura Casillas: carriera a rischio?

PORTO CASILLAS / La buona notizia è che Iker Casillas ora sta bene. Dopo l'infarto e l'intervento, è stato lo stesso portiere spagnolo a tranquillizzare tutti quanti via social. Ma ora ci si interroga sul prossimo futuro del leggendario estremo difensore del Porto e, dunque, sul possibile ritorno in campo. L'edizione online del quotidiano spagnolo 'As' riporta i pareri di diversi medici raccolti da diverse fonti.

C'è chi, come il cardiologo José, a 'Cadena Ser' spiega che "se tutto è andato bene nell'intervento, entro 3-6 mesi saranno valutate le condizioni e potrà riprendere perfettamente a lavorare". E chi, invece, è del parere contrario, come l'altro cardiologo Juan Antoniointervistato da 'TVE': "Non puoi giocare a calcio con uno stent coronarico, tanto meno un portiere. Iker finirà per condurre una vita normale ma non praticherà sport professionistici". L'importante in ogni caso, al momento, è che tutto sia andato per il meglio ed i medici siano intervenuti tempestivamente.